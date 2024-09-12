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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ile 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Ağustos'ta uygulanan 2024-TUS 2. dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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