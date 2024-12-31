1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Tüm telefon sahipleri bu ücreti ödeyecek!

Kasım ayında açıklanan %43,93’lük yeniden değerleme oranında herhangi bir değişiklik yapılmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 itibarıyla 570 liraya çıkarıldı.

Tüm abonelerden alınacak

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında uygulanmaya başlayan ve kamuoyunda "deprem vergisi" olarak bilinen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), faturalı ya da faturasız ayrımı olmaksızın yeni hat açtıracak tüm abonelerden tahsil edilecek.

Türkiye'de hizmet sunan tüm operatörlerden alınacak ücret, istenilmesi halinde 12 aylık taksitler halinde faturalara yansıtılabilecek. Başka bir deyişle söz konusu değişiklik, yeni hat alacak herkesin bir yıl boyunca her ay 47,5 liralık ek ödeme yapmasına neden olacak.

İnternet ücretlerini de etkileyecek

Öte yandan ÖİV'de yapılan değişiklik, internet abonelik ücretlerini de doğrudan artıracak. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, evinde internet hizmeti alan kullanıcılardan tahsil edilmeye devam edecek. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.

Özel iletişim vergisi kimlerden alınıyor?

Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.