Bloomberg Economics: TCMB'nin faiz indirimleri yavaşlayacak

Bloomberg Economics’e (BE) göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasına giden süreç ve sonrasında piyasalarda yaşanan gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecini yavaşlatacağını öngördü.

Bloomberg, Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Bahar Baziki’nin değerlendirmesinde, halihazırda borçlanma maliyetlerini yükselten TCMB’nin, güveni artırmak için ilave adımlar açıklayabileceği de öngörüldü.

Faiz tahmini yükseldi

Şu anda yüzde 42,50 düzeyinde olan politika faizi için yıl sonu tahminini 5 yüzde puan artışla yüzde 30’a yükselten Baziki, “Kısa vadede ise daha fazla faiz artırımı muhtemelen faiz koridorunun genişletilmesi yoluyla uygulanacaktır. Politika faizi penceresinin geçici olarak kapatılmasıyla birlikte, koridorun üst sınırında yapılacak bir artış, TCMB’nin fonlamasının halihazırda koridorun en üstündeki gecelik borç verme faizi üzerinden gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, gizli bir faiz artırımı işlevi görecektir” dedi.

“Politika yapıcıların ayrıca, ticari bankaları daha yüksek lira mevduat oranları sunma yönünde adım atmaya teşvik etmek için zorunlu karşılıkları artırmak gibi makro ihtiyati kurallar kullanması da muhtemel” diyen Baziki, “TCMB'nin döviz piyasalarına müdahale etmeye devam ederek liranın altına bir taban koymasını bekliyoruz. Bu eylemin bir yan etkisi de net rezervlerine daha fazla darbe vurması olacaktır” yorumunu yaptı.

Enflasyon tahmini de yükseldi

TCMB’nin piyasalara 19 Mart’ta 11,2 milyar dolarlık bir enjeksiyon yaptığını hesaplayan Bloomberg Economics’e göre bu tutar, mart ortası itibarıyla 58 milyar doların biraz altında olan swaplar hariç net rezervlerin yaklaşık beşte birine denk geliyor. Bloomberg Economics Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti.