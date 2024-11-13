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Eskişehir'de 12 jeotermal kaynak ve mineralli su arama sahası ihale edilecek

Eskişehir'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama-işletme ruhsatı verilen ancak ruhsatı sona ermiş 12 jeotermal saha için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de 12 jeotermal kaynak ve mineralli su arama sahası ihale edilecek
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Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye, Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahasına üç yıl süreli arama ruhsatının verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihaleye çıkılacak.

Alanları 530,60 hektar ile 4 bin 440,2 hektar, muhammen bedelleri 269 bin 404 lira 85 kuruş ile 1 milyon 77 bin 619 lira 40 kuruş, geçici teminat bedelleri ise 8 bin 82 lira 15 kuruş ve 32 bin 328 lira 58 kuruş arasında değişen sahaların ihalesi, 5 Aralık'ta saat 10.00'da Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verebilecek ya da iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilecek.

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