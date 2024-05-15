Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Uzmanlar, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü etki yapabileceği belirtildi.

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 290 liradan 399 liraya yükseltildi. İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

Doğrudan etki yüzde 1'in altında kalır

Ulaştırma hizmetlerinin enflasyona katkısı görece düşük olduğu için doğrudan etkinin yüzde 1'in altında kalması bekleniyor. Buna rağmen ulaştırma hizmetlerine gelen zammın birçok ürün üzerinde fiyat artışı beklentisine yol açabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre asıl etki vatandaşların fiyatlama davranışlarında gerçekleşecek. Vatandaşların zamları yüksekten fiyatlayacağını belirten uzmanlar, enflasyonun düşmeyeceğine dair kanaati güçlendireceğini ifade etti.

Ulaşım zamlarının vatandaşlar tarafından doğrudan gözlenebileceğini ifade eden uzmanlar, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü etkinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmişti. Piyasalarda ise enflasyon beklentisi yüzde 43-44 civarında şekilleniyor.