Lübnan'da tarım sektörü, İsrail'in saldırıları sırasında yüz milyonlarca dolar zarar etti

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Lübnan Tarım Bakanlığı ve Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi (CNRS-L), ülkede Ekim 2023-Ekim 2024 tarihlerinde yaşanan kriz ve olağanüstü durumların tarıma etkilerine dair bir değerlendirme raporu yayımlandı.

Lübnan'da tarım sektörü 586 milyon dolar zarara uğradı

Bu sürede tarım sektörünün uğradığı zararın 586 milyon dolar olarak tahmin edildiği aktarılan raporda, tarım sektöründeki zararların özellikle güneyde ve Beka Vadisi'nde görüldüğüne işaret edildi.

Çiftçilere ait tarım arazilerin yanı sıra altyapının da doğrudan zarar gördüğü vurgulanan raporda, söz konusu tarihlerde tarım üretiminin durduğuna dikkat çekildi.

Lübnan'da bu süreçten tarım, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği gibi çeşitli sektörlerin etkilendiği kaydedilen raporda, ülkedeki tarım sektörünün toparlanması için 263 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren karşılıklı çatışmaları sürdüren İsrail ordusu, Eylül 2024'te Lübnan'a kapsamlı hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı.