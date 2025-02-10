Özel sağlık cihazlarına bağlı hastaların elektrik tarifesi değişmeyecek

ANKARA (EKONOMİ)

Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz kullanan hastaların ikamet ettiği meskenler muaf tutuldu.

Bu kişiler geçerli sağlık raporlarını, bağlı oldukları elektrik dağıtım şirketine ibrazı da içeren yazılı bir başvuru yapacak. Bazı hastalar evde diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı vb. çeşitli cihazları sağlık nedeniyle kullanabiliyor. Düzenleme ile bu kişilerin mağdur olmaması amaçlanıyor. Durumu uygun kişiler için dağıtım şirketi de gerekli düzenlemeyi yapacak.

Rapor dönemlerinde uyarıda bulunulacak

Dağıtım şirketleri sunulmuş raporların bitimine 20 gün kala abonelere raporun yenilenmesini hatırlatacak. Planlı kesintiler halinde bu kişiler ile önceden iletişime geçilecek. Hangi kanaldan bilgi verilmesi konusunda ilgili abone dağıtım şirketine tercihini önceden bildirecek.

Yeni tarife modeli

Yeni tarife modelinde, Şubat ayı itibariyle hesaplanan yıllık tüketimi 5 bin kw/h üzerinde olan tüketicilerin elektrik faturası, indirimli tarife yerine son kaynak tedarik tarifesine göre hesaplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu durumdan hali hazırdaki tüketim miktarlarına göre abonelerin yüzde 97’sinin etkilenmeyeceğini hesapladı.

Bu uygulamadan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf durumda bulunuyor.