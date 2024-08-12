PlayStation oyun fiyatlarına büyük zam: İşte güncel fiyatlar...
Sony PlayStation oyunlarına yeni zammını yansıttı. Popüler pek çok oyunun fiyatında dikkat çeken artışlar yaşanırken zam 11 Ağustos itibariyle oyunculara yansıtıldı. İşte zam sonrası popüler bazı oyunların fiyatları...
PlayStation Store, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda 1500’den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyatların arttığı tahmin ediliyor. Zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.
Yeni fiyatlandırmaya göre Hogwarts Legacy (PS5), 2 bin 249 TL’den 3 bin 149 TL’ye yükselirken, Red Dead Redemption 1249 TL’den 1749 TL’ye çıktı. Oyuncular tarafından büyük ilgi gören yapımlardan A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL’den 2 bin 799 TL’ye yükseldi.
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hogwarts Legacy
|2.249 TL
|3.149 TL
|A Plague Tale: Requiem
|1.999 TL
|2.799 TL
|Dead Island 2
|1.749 TL
|2.499 TL
|Banishers: Ghosts of New Eden
|1.629 TL
|2.299 TL
|Red Dead Redemption 2
|1.629 TL
|2.299 TL
|Dying Light 2
|1.499 TL
|2.099 TL
|Alone in the Dark
|1.499 TL
|2.099 TL
|Lies of P
|1.379 TL
|1.949 TL
|Red Dead Redemption
|1.249 TL
|1.749 TL
|Death Stranding
|1.249 TL
|1.749 TL
|Sea of Thieves
|999 TL
|1.399 TL
|Helldivers 2
|999 TL
|1.399 TL
|Resident Evil Village
|879 TL
|1.199 TL