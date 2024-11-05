Prof. Dr. Hakan Kara: Acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok

Ekim 2024 enflasyonu yüzde 48,58 oranında açıklandı. Eylül ayındaki oranın ardından, TCMB’nin yılsonu hedefinin üst bandı olan yüzde 42 seviyesinin yakalanması zor girdi.

Diğer yandan politika faizinin Mart 2024’ten bu yana yüzde 50 seviyesinde kalmasıyla piyasalarda yüksek faiz ve faiz indirimi tartışmaları da sürüyor. Enflasyon verisi sonrası faiz indirimi beklentileri ötelendi.

Parasal sıkılaşmanın üretim tarafında etkileri de yakından izleniyor. Yıllık bazda sanayi üretim endeksi Şubat 2024’ten bu yana düşüş trendinde olurken, PMI verilerinde de gerileme uzun süredir izleniyor.

“Ekonomik faaliyet ılımlı seyrediyor”

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karşılıksız çeklerdeki dönüş oranlarındaki durgunluğun, reel sektördeki faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ettiğini belirtti. Bu durumun, acil bir faiz indirimine ihtiyaç duyulmasını engellediğini belirten Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Karşılıksız çek oranlarındaki artışın durması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ediyor. Şirketler kesimi açısından henüz acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok.”