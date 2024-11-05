  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara: Acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: Acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok

Enflasyonda beklenen düşüş hızı henüz yakalanamazken, Merkez Bankası’nın faiz indirimi de öteleniyor. Yüksek faizlerin üretim tarafındaki etkileri tartışılmaya devam ederken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karşılıksız çeklerin oranları üzerinden henüz faiz indiriminin aciliyeti olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: Acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok
Takip Et

Ekim 2024 enflasyonu yüzde 48,58 oranında açıklandı. Eylül ayındaki oranın ardından, TCMB’nin yılsonu hedefinin üst bandı olan yüzde 42 seviyesinin yakalanması zor girdi.

Diğer yandan politika faizinin Mart 2024’ten bu yana yüzde 50 seviyesinde kalmasıyla piyasalarda yüksek faiz ve faiz indirimi tartışmaları da sürüyor. Enflasyon verisi sonrası faiz indirimi beklentileri ötelendi.

Parasal sıkılaşmanın üretim tarafında etkileri de yakından izleniyor. Yıllık bazda sanayi üretim endeksi Şubat 2024’ten bu yana düşüş trendinde olurken, PMI verilerinde de gerileme uzun süredir izleniyor.

“Ekonomik faaliyet ılımlı seyrediyor”

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karşılıksız çeklerdeki dönüş oranlarındaki durgunluğun, reel sektördeki faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ettiğini belirtti. Bu durumun, acil bir faiz indirimine ihtiyaç duyulmasını engellediğini belirten Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Karşılıksız çek oranlarındaki artışın durması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrettiğine işaret ediyor. Şirketler kesimi açısından henüz acil faiz indirimi talep edecek bir durum yok.”

İş dünyası ödemelerde zorlanıyor: Karşılıksız çek adedinde artış dikkat çekiciİş dünyası ödemelerde zorlanıyor: Karşılıksız çek adedinde artış dikkat çekiciEkonomi
Dev bankalar TCMB'nin enflasyon hedefinde yükseliş bekliyorDev bankalar TCMB'nin enflasyon hedefinde yükseliş bekliyorEkonomi
İmalat PMI'da daralma sinyali devam ettiİmalat PMI'da daralma sinyali devam ettiEkonomi
Not artışı devam ediyor, kurumlar “sanayi” diyorNot artışı devam ediyor, kurumlar “sanayi” diyor
Dev yabancı kuruluşlardan TCMB'nin faiz indirimi için kritik yorum!Dev yabancı kuruluşlardan TCMB'nin faiz indirimi için kritik yorum!Ekonomi

 

 

 

Ekonomi
Hazine iki ihalede yaklaşık 25 milyar lira borçlandı
Hazine iki ihalede yaklaşık 25 milyar lira borçlandı
Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı
Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı
Polis memurlarına müjde! İkinci emeklilik kapısı açılıyor
Polis memurlarına müjde! İkinci emeklilik kapısı açılıyor
TL'nin reel değeri 43 ayın en yükseğinde
TL'nin reel değeri 43 ayın en yükseğinde
Enflasyon oranında zam yapılırsa 2025’te asgari ücret ne kadar olur?
10 YILLIK VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK MI?
Kirada yeni dönem resmen başladı! Bakan Şimşek 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Bakan Şimşek 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu!