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Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!

Prof. Dr. Hakan Kara, son gelen kahve zamları ve enflasyondaki değişimle birlikte, daha önce karşılaştırmasını yaptığı fiyatlardaki değişimin Türkiye’de ne kadar etkili olduğunu paylaştı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sütlü kahve olan latte ve Big Mac üzerinden geçen aylarda yaptığı karşılaştırmada Türkiye’de enflasyon gerçeğini gözler önüne serdi.

Kahveye zam gelmişti

Türkiye’de de bulunan global kahve zinciri Starbucks yeni yıl itibarıyla kahve fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Dünyada da kahve fiyatları iklim etkileri nedeniyle artarken, Türkiye’de diğer yandan maliyetlerdeki artışın da sürmesi zamma neden olmuştu.

Enflasyonda gerileme görülse de halen yüzde 44 seviyelerinde bulunarak dünyanın yüksek enflasyona sahip ülkelerinden olan Türkiye’de zamlar da yılbaşı ile yeniden gündeme geliyor.

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Portekiz’de değişmedi

Prof. Dr. Hakan Kara da geçen aylarda yaptığı latte ve Big Mac hesabıyla Türkiye’nin pahalı görünmediğini belirtmişti. Ancak alım gücü üzerinden yapılan hesapta tablodaki görünüm değişmişti.

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Kara, son paylaşımında Türkiye’de enflasyondaki yükselişi şu ifadelerle anlattı:

“2023 yılı başında Starbucks sütlü kahve (café latte) fiyatı Portekizde 3,6 dolar, Türkiye’de 1,3 dolardı. An itibarıyla Portekiz’de hala 3,6 dolar, Türkiye’de ise 4,1 dolar oldu.”

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