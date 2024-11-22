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Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz indirimi sinyallerini nasıl yorumladı?

Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın faiz kararı metnini yorumladı. Metinde verilen sinyalleri detaylı bir şekilde yorumlayan Kara, 3 madde de faiz indiriminin ayak seslerinin duyulduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz indirimi sinyallerini nasıl yorumladı?
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karar metninin detaylarını inceledi. Karar metninden çıkan faiz indirim mesajlarını 3 maddede yorumlayan Kara, enflasyon ve maliye politikalarına dikkat çekti.

İşte Kara’nın, sosyal medya hesabından yaptığı detay yorumu:

“Dünkü kararın satır aralarından okuduğum birkaç önemli detay/yorum:

1)  TCMB kasım ayında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki hızlı artışın devam edeceğini, ancak bunu dışlayan enflasyon eğiliminin iyileşeceğini ima ediyor. Yani kasımda manşet enflasyonda belirgin bir iyileşme görmesem bile bu benim faiz indirimimi engellemez, çünkü çekirdek enflasyon düzelmeye devam edecek diyerek piyasaları indirime hazırlıyor.

2) Merkez Bankası maliye politikası ile artan uyuma dikkat çekiyor. Bu ifadeye dayanarak önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranına bağlı vergi/harç/ceza artışının yüzde 44 değil, yüzde 25 civarında yapılması beklenir. Eğer merkez bankasının elinde bu yönde somut bir bilgi olmasaydı faiz indirim sinyali vermezdi diye düşünüyorum (belki de öyle olmasını umuyorum).

3) TCMB enflasyona dair daha iyimser olmakla birlikte halen verilere duyarlı olduğunu, aralıkta kendi topladığı öncü fiyatlarda enflasyonun ana eğilimi yüksek çıkarsa faiz indirimini biraz öteleyebileceğini de ima ediyor. Fakat gönlünden geçen, çok kötü bir veri gelmediği taktirde, aralıkta küçük adımla da olsa indirime başlamak yönünde.”

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