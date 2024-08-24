Toplanan vergilerin milli gelire oranında Türkiye kaçıncı sırada?

OECD’nin ülkelerin vergi geliri canlılığını ölçtüğü 2023 Gelir İstatistikleri verilerine göre, OECD başlıca ekonomilerin vergi/GSYİH oranlarında Türkiye’nin oranlarının düşük olduğu görüldü.

Vergi/GSYİH oranı nedir?

Vergi/GSYİH oranı, bir hükümetin topladığı vergilerin, bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeriyle (GSYİH) karşılaştırılmasını gösteren mali bir gösterge olurken, kiranın maaş gelirine oranı gibi de düşünülebilir. Daha yüksek bir oran, hükümetin ekonomiyi finanse etmede topladığı verginin yüksek olduğunu gösterir.

Veriler ne diyor?

Visual Capitalist tarafından görselleştirilen tabloya göre, Avrupa ülkeleri, ekonomilerine oranla dünyanın en yüksek vergi gelirlerine sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Daha yüksek bir vergi/GSYİH oranı, kamu hizmetleri ve sosyal güvenlik önlemlerini finanse etmek için hükümetin daha çok geliri olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde, hükümet harcamalarını vergilerle finanse etme gereği duymadığından oran daha düşük kalıyor.

Dünya Bankası, yüzde 15'lik bir eşik değerin ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin vergi/GSYİH oranı nasıl?

Türkiye, OECD’nin Gelir İstatistikleri verilerine göre, 1695’ten 2022’ye kadar olan süreçte Danimarka’nın ardından 2021 sonrası en büyük düşüşü yaşıyor.

Türkiye’de vergi gelirlerinin ekonomiye oranındaki düşüşün 2010 sonrasında daha yüksek olduğu görülüyor.

Türkiye’nin ve büyük ekonomilerin vergi/GSYİH oranları şu şekilde oldu: