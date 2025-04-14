YASED: Yılın ilk iki ayında Türkiye’ye 2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım yapıldı

14 Nisan 2025 tarihinde paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Şubat ayında, Türkiye’ye, 561 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Buna göre 2025 yılının Şubat ayında alınan uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bir önceki aya göre %61 azalış gösterirken geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 205 oranında artış gösterdi. Böylelikle, yılın ilk iki ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 1.996 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk iki ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 92 oranında artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 276 milyar doları aşmış oldu.

Şubat ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 561 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 417 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Şubat ayındaki toplam UDY'nin 28 milyon doları borçlanma araçları ve 134 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla elde edildi. Öte yandan aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 18 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisiyle, Şubat ayındaki toplam UDY girişi, 561 milyon dolar oldu.

2025 yılının ilk 2 ayında en fazla yatırım 'Toptan ve Perakende Ticaret' ile 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörlerinde gerçekleşti

2025 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen 1.35 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, 780 milyon dolarlık yatırım girişi ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' yüzde 58 oranında bir pay aldı. 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü ise 2025 yılında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 10 düzeyinde bir pay aldı. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer bir sektör ise yüzde 6 düzeyinde bir pay ile 'Bilgi ve İletişim' oldu.

Şubat 2025 dönemi verilerini incelediğimizde ise yatırım sermayesi girişleri içindeki payları sırasıyla öne çıkan sektörlerin; 'Toptan ve Perakende Ticaret' (%26), 'Bilgi ve İletişim' (%13), 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' (%12), 'Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı' (%11), 'Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler' (%9) sektörleri olduğu görülmekte.

2025 yılının Şubat ayında ülkemize en fazla uluslararası yatırım yapan ülkeler 'Hollanda', 'Amerika Birleşik Devletleri', 'İsviçre', 'Birleşik Krallık' ve 'Azerbaycan' oldu

2025 yılının ilk iki ayında ‘Diğer Asya Ülkeleri’ %49’luk payla ülkemize en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu. Aynı dönemde ülkemize gelen UDY’nin kaynak bölgeleri arasında 2005’ten 2024 yılına kadar ülkemize gelen yatırımların %58’sinin de kaynağı olan 'AB27' ülkeleri, %21’lik oranla öne çıktı. ‘Amerika kıtası’ ise %12’lik payla üçüncü sırada yer aldı. 'AB27 üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri', %14'lük oranla 2005-2024 dönemindeki ikinci en büyük yatırımcı grubu olarak bahsi geçen dönemde ülkemize gelen yatırımların %11'ünün menşei oldu. İki aylık dönemde 'Kazakistan' (%45), 'Amerika Birleşik Devletleri' (%11), 'Hollanda' (%10), 'İsviçre' (%8) ve 'Almanya' (%5), Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) yatırım sermayesi girişlerinin kaynağı olan ilk beş ülke olarak göze çarpmakta.

Aylık verilere göz attığımızda, Şubat 2025 döneminde Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) içinde başlıca yatırım kaynağı olan ülkelerin 'Hollanda' (%24), 'Amerika Birleşik Devletleri' (%20), 'İsviçre' (%12), 'Birleşik Krallık' (%8) ve 'Azerbaycan' (%7) olduğu görülmekte.