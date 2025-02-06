  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı
Takip Et

ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı

Citi, Brent petrolü fiyatının düşmesini bekliyor

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı
Takip Et

Citi, Brent petrolünde fiyatın 2025'in ikinci yarısında düşmesini bekliyor.

ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu ticaret politikalarının er ya da geç petrol piyasası üzerinde aşağı yönlü bir etkisinin olacağına inanmaya devam ettiklerini belirten Citi, 2025'in ikinci yarısında Brent petrolünde fiyatın 60-65 dolar/varil aralığana gelmesini bekliyor.

Bu sabah ICE'de en yakın vadeli Brent petrolünün varil fiyatı düne göre yüzde 0,13 artışla 74,71 dolar seviyesinde karşılık bulurken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 17 cent artarak 71,20 dolara yükseldi.

Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandıDemir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandıEmtia Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyorKüresel piyasalarda pozitif seyir izleniyorFinans

 

Emtia Haberleri
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandı
Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandı
Temel metaller, dolardaki düşüşle değer kazandı
Temel metaller, dolardaki düşüşle değer kazandı
OPEC'in petrol üretimi azaldı
OPEC'in petrol üretimi azaldı
Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde
Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde
Petrol fiyatları, ABD'nin İran politikasıyla yükselişe geçti
Petrol fiyatları, ABD'nin İran politikasıyla yükselişe geçti