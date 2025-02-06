ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı

Citi, Brent petrolünde fiyatın 2025'in ikinci yarısında düşmesini bekliyor.

ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu ticaret politikalarının er ya da geç petrol piyasası üzerinde aşağı yönlü bir etkisinin olacağına inanmaya devam ettiklerini belirten Citi, 2025'in ikinci yarısında Brent petrolünde fiyatın 60-65 dolar/varil aralığana gelmesini bekliyor.

Bu sabah ICE'de en yakın vadeli Brent petrolünün varil fiyatı düne göre yüzde 0,13 artışla 74,71 dolar seviyesinde karşılık bulurken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 17 cent artarak 71,20 dolara yükseldi.