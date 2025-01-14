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ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımları petrol tankerlerinin navlun ücretlerini artırdı

Gemi brokerleri ve tüccarlar, ABD'nin Rus petrol ticaretine yönelik yaptırımları genişletmesinin ardından süper tanker navlun ücretlerinin arttığını bildirdiler.

Haber Merkezi
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ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımları petrol tankerlerinin navlun ücretlerini artırdı
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Sektör kaynakları, Asya'nın en büyük rafinerisi Sinopec'in ticaret kolu Unipec'in cuma günü birkaç süper tanker kiralamasının ardından, ana rotalarda 2 milyon varil ham petrol taşıyabilen "Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcıları" (VLCC'ler) için navlun fiyatlarının arttığını söyledi.

Bir gemi brokerine göre, TD3C olarak bilinen Orta Doğu-Çin rotasında günlük navlun fiyatı cuma gününden bu yana yüzde 39 artarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 37.800 dolara yükseldi.

S&P Global Commodity Insights verilerine göre, Rusya'nın Pasifik'teki Kozmino limanından Kuzey Çin'e ESPO karışımı ham petrol sevkiyatı yapan Aframax boyutundaki tankerlerin navlun ücretleri, armatörlerin bu rota için mevcut tonajların sınırlı olması nedeniyle büyük primler talep etmesiyle pazartesi günü iki kattan fazla artarak 3,5 milyon dolara yükseldi.

ABD Körfezi'nden Çin'e ham petrol sevkiyatının maliyetinin geçen haftadan bu yana 360.000 dolar artarak 6,82 milyon dolara yükseldi.

Kpler analistleri, "Önümüzdeki aylarda gölge filoya yeni gemilerin çekilmesini bekliyoruz, bunların çoğu bu ticarette yeni olacak ve yaptırımsız navlun piyasasında arzı sıkılaştıracak" dedi.

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