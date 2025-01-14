FT: ABD petrol grubu Schlumberger Rusya'dan çıkma baskısı altında

Financial Times'a konuşan iki ABD Kongre üyesi, Schlumberger olarak bilinen petrol sahaları hizmetleri şirketi SLB'nin Rusya'dan çıkması ya da ABD yaptırımlarını ihlal etme riskini alması gerektiğini söyledi.

Lloyd Doggett ve Jake Auchincloss, Biden yönetimi tarafından cuma günü yayınlanan ve 27 Şubat'tan itibaren Rusya'da bulunan kişilere ABD petrol hizmetlerinin sağlanmasını yasaklayan emrin ardından bu uyarıyı yaptı.

Dünyanın en büyük petrol sahaları hizmetleri grubu olan SLB, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ardından Rusya'da hala faaliyet gösteren bir avuç ABD merkezli petrol şirketi arasında yer alıyor. SLB'nin en büyük iki batılı rakibi Baker Hughes ve Halliburton, Rusya'daki operasyonlarını 2022 yılında yerel yöneticilere sattı.

Financial Times'ın geçen yıl yaptığı bir araştırma, SLB'nin rakiplerinin ülkeden çıkmasından bu yana yeni sözleşmeler imzaladığını, 1.000'den fazla iş ilanı verdiğini ve Rusya'ya ekipman ithal ettiğini ortaya koymuştu.