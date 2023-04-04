OPEC+'nın kararının ardından, Fitch'ten petrol raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, OPEC+ üyelerinin günlük 1,2 milyon varil petrol üretiminde kısıtlamaya gitme kararına yönelik olarak rapor yayımladı.

Yayımlananan raporda, alınan kararın kısa vadede fiyatları desteklemesi beklenirken, 2023 yılının 2 yarısından itirabaren mevcut üretim miktarının Çin'deki açılmanın da etkisiyle yetmeyerek piyasanın açık verecebileceği ifade edildi.

OPEC+'nın kararının ardından 85 doların üstüne kadar çıkan Brent petrol, Mart ayının ikinci yarısında Rusya'nın petrol ihracatıyla ilgili yaptırımlara ve bankacılık krizinin yansımalarına ilişkin endişelere rağmen 80 doların altında işlem görüyordu.

Ocak ayında 32 milyon ton ve Şubat ayında 10 milyon ton artan OECD ticari stokları ile petrol pazarının 2023'ün ilk çeyreğinde ılımlı bir fazla verdiğine inandıklarını belirten Fitch, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren Çin'deki açılmayla birlikte piyasada açık oluşabileceğini ve bunun da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

Fitch 2023 yılında Brent petrol fiyatlarının ortalama olarak 85 dolar olacağı tahminide bulundu.