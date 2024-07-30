Temel metaller Çin baskısı ve risklerle geriledi, maden devleri bakıra yöneldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.16'da %0,5 düşüşle 9.890 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Eylül ayı bakır kontratı, %1,5 düşüşle 73.220 yuan/tona (10.085,12 dolar) indi.

Analistler, yatırımcıların küresel büyüme ivmesinin yavaşlamasının büyük resmine baktıklarını ve riskli varlıklardan uzak durarak ve tahvillere girerek hazırlandıklarını belirtti.

Borsa verilerine göre, para yöneticilerinin COMEX bakırındaki net uzun pozisyonları 21 Mayıs'taki 75.342 kontrattan 23 Temmuz'da 19.515 kontrata düştü.

Analistler, yarın yayınlanacak Çin fabrika verilerinin bir önceki aya göre düşüş göstermesi durumunda satışların hızlanabileceğini kaydetti.

LME'de alüminyum %0,6 düşüşle 2.238 dolar/tondan, çinko %0,4 düşüşle 2.626,50 dolar/tondan, kurşun %1 düşüşle 2.046 dolar/tondan, kalay %0,3 düşüşle 29.200 dolar/tondan ve nikel %0,6 artışla 15.935 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum %0,8 düşüşle 11 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 2.232 dolara gerilerken, çinko seansın başlarında 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye ulaşarak 2.617 dolar/tona geriledi.

SHFE'de alüminyum %1,6 düşüşle 18.980 yuan/tondan, çinko %1,1 düşüşle 22.450 yuan/tondan, kalay %2,1 düşüşle 242.550 yuan/tondan, nikel ise %0,4 artışla 127.350 yuan/tondan ve kurşun ise yatay seyrederek 18.670 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, zayıf Çin çelik piyasası ve ekonomik verilerin baskısıyla geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, zayıf çelik piyasası ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin yatırımcı güvenini etkilemesiyle geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 05.55'te %1,16 düşüşle 768,5 yuan/tona (105,82 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'nda Ağustos vadeli demir cevheri, %1,9 düşüşle 99,95 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri %0,45, sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık %1,5, filmaşin %1,3 düştü, paslanmaz çelik ise yaklaşık %0,3 arttı.

Piyasa gözlemcileri, demirli piyasanın kasvetli ruh halini yeni çelik inşaat demiri standartlarının yaklaşan uygulanmasının bir stok satışını tetiklemesine bağladı.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin, 25 Haziran'da Eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek zorunlu standartları duyurdu ve sırasıyla inşaat demiri ve filmaşin için 2018 ve 2017'den beri yürürlükte olan gönüllü yönergelerin yerini aldı.

Analistler, artan liman stoklarının çelik fabrikası talebinde devam eden bir zayıflığa işaret ettiği için demir cevheri fiyatlarına yardımcı olmadığını kaydetti.

Analistler, Komünist Parti'nin en üst düzey karar alma organı olan Politbüro'nun bu hafta gerçekleşmesi beklenen toplantısının ardından hükümetin emlak sektörünü destekleyen bir dizi politika önlemi daha uygulamasını bekliyor.

Citi, bakır fiyatlarının 2025'te ortalama 10.500 dolar/ton olmasını bekliyor

Citi geçtiği notta, 2025 ve 2026 için daha önce 12.000 dolar/ton olan tahminini 2025 için 10.500 dolar/tona, 2026 için ise 11.000 dolar/tona düşürdü. Citi 2024'te bakır piyasasının 150 bin ton fazla vermesini öngörüyor. Banka, 2025 ve 2026 için 200 bin ton açık bekliyor.

Japonya'nın haziran ayında çinko ihracatı yüzde 43,5, bakır ihracatı yüzde 6,4 düştü

Mayıs ayında Çin'e ihracat yüzde 35,7 artarken, Hindistan'a ihracat yüzde 11,5 düşüş gösterdi.

BHP ve Lundin Mining, Filo'yu 3,25 milyar dolara satın alarak bakır erişimini artırıyor

Küresel madencilik şirketi BHP Group ve Kanada'da borsaya kote Lundin Mining, Güney Amerika projelerini ilerletmek için harekete geçerken, maden geliştirme şirketi Filo Corp'u 4,5 milyar Kanada doları (3,25 milyar dolar) karşılığında ortaklaşa devralacaklarını açıkladı.

BHP ve Lundin, Arjantin-Şili sınırındaki Filo del Sol ve Josemaria projelerini elinde tutmak için 50/50 ortak girişim kuracak.

BHP ve Lundin, Filo hissesi başına 33 Kanada doları teklif etti. Anlaşmaya göre, BHP'nin toplam 2,1 milyar dolar nakit ödemesi bekleniyor. 12 Temmuz'da Lundin ve BHP'nin ortak teklifi değerlendirdiği bildirdi.

Anlaşma, BHP'nin altı hafta boyunca daha büyük rakibinden gelen üç teklifi reddeden Anglo American'ı devralmak için yaptığı 49 milyar dolarlık tekliften vazgeçmesiyle geldi ve bakır varlıklarını artırmaya çalıştı.