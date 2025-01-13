Temel metallerde kazançlar sınırlandı

Şanghay'da temel metaller, güçlü ekonomik verilerin ardından gelen doların güçlenmesi kazançları sınırlarken, Endonezya'nın nikel cevheri madenciliği kotasını azalttığı haberi nikel fiyatlarını destekledi.

Dolar, geçen haftaki güçlü ABD verileri ile haftaya güçlü başladı.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.02'de yüzde 0,3 artışla 9.118 dolar/tona çıktı.

Bugün açıklanan gümrük verilerine göre, Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı Aralık ayında 13 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yıllık yüzde 17,8 artışla 559.000 tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) nikel kontratı, Endonezya'nın nikel cevheri kotasını azaltmasının desteğiyle Asya sabah seansı sonunda yüzde 1,6 artışla 127.350 yuan/tona (17.369,78 dolar) yükseldi.

Üst düzey bir madencilik bakanlığı yetkilisi, Endonezya'nın 2025 yılında nikel cevheri madenciliği için 2024 yılındaki 270 milyon tondan yaklaşık 200 milyon tonluk bir kota belirlediğini söyledi.

Analistler, “Bu yılki kotanın nikel izabe tesislerinden gelen talebi karşılamakta yetersiz kalması bekleniyor. Ancak politika henüz kesinleşmedi ve olası değişikliklere açık kapı bırakıyor. Şimdiye kadar piyasanın bu habere tepkisi sınırlı oldu” dedi.

SHFE'de şubat ayı bakır kontratı yüzde 0,3 artışla 75.410 yuan/tona çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.575 dolar/tondan, nikel değişmeyerek 15.665 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 2.871 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.974 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 30.050 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 artışla 20.165 yuan/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 24.200 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 16.545 yuan/tondan, kalay yüzde 0,1 düşüşle 251.480 yuan/tondan işlem gördü.