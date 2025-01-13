Demir fiyatları 1 haftanın zirvesinde

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in daha fazla teşvik vereceğine dair umutların canlanmasıyla bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.51'de yüzde 2,25 artışla 771 yuan/ton (105,16 dolar) ile 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, günün erken saatlerinde 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 100,25 dolar/tona ulaştıktan sonra TSİ 05.46'da yüzde 2,01 artışla 99,1 dolar/tondan işlem gördü.

Çin Merkez Bankası Başkanı bugün yaptığı açıklamada, hükümetin likidite bolluğunu korumak için ılımlı gevşek para politikasını destekleyeceğini söyledi ve geniş yatırımcı duyarlılığını artırdı.

Analistler, cevher fiyatlarındaki artışı, Rus petrolüne yönelik son yaptırımların ardından petrol fiyatlarında yaşanan rallinin emtialarda yarattığı yankıya bağladı.

Çelik ve çelik üretimi için kullanılan malzemelerin fiyatları, mevsimsel olarak yavaş seyreden talebin baskısıyla bu ay şimdiye kadar düşüş kaydetti.

Analistler ayrıca, Çin Yeni Yılı tatili sırasında ve sonrasında hem çelik hem de çelik üretimi hammaddeleri üretim ihtiyaçlarının karşılanmasının sona yaklaştığını ve bunun da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,29 ve yüzde 1,99 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,53, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,6, filmaşin yüzde 1,05 ve paslanmaz çelik yüzde 0,95 yükseldi.