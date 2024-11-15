Bilanço dönemi bitti: İşte getiri potansiyeli en yüksek hisseler

Borsa İstanbul'da hisse senetleri işlem görmekte olan şirketlerin 2024'ün ilk 9 ayındaki mali performanslarını gösteren finansal tablolar yayınlandı.

Açıklanan 9 aylık mali tabloların ardından aracı kurum ve bankalar da bu şirketlerin hisseleri için hedef fiyatlarını güncelliyorlar.

Foreks Haber tarafından takip edilen aracı kurum ve bankaların 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yayınladıkları raporlardan derlenen hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.

En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında, ilk sırayı yüzde 64,85 ile Tofaş aldı. İkinci sırada yüzde 63,74 ile Türk Telekom yer alırken, onu yüzde 55,21 ile Türk Hava Yolları, yüzde 48,73 ile Turkcell, yüzde 47,65 ile Migros izledi.

Sıralama en az 2 aracı kurum veya bankanın hedef fiyat verdiği 64 hisse arasında yapıldığında, yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan yüzde 108,27 ile Anadolu Sigorta oldu. Onu yüzde 93,06 ile TAB Gıda, yüzde 87,38 ile Ülker Bisküvi, yüzde 70,72 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 66,57 ile Aksa Enerji takip etti.