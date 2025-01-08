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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 9.962,85 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.962,85 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,30 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde destek konumunda 9.900 ve 9.800 puan, direnç konumunda da 10.000 ve 10.100 seviyeleri öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde , bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. 

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