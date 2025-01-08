Gıda sektörü zayıf kaldı enflasyona yenik düştü

Gıda ve içecek sektöründeki 37 hisseden sadece yedisi yıllık enflasyonu aşarak yatırımcısına reel kazanç sağladı. Bu durum, sektörün büyük kısmının artan maliyet baskısı altında ezildiği anlamına geliyor.

Gıda sektörü geride kalan son bir yılda zayıf bir performans gösterdi. Sektördeki 37 hisseden sadece 7 hisse enflasyon üzeri kazandırdı. Yıllık getiriye göre sıralama yaptığımızda listeye giren hisselerden en yüksek yıllık yükselişi %224 ile Banvit gerçekleştirdi. Selçuk Gıda %149 ve Tuborg %112 ile yatırımcısına enflasyon üzerinde kazandıran diğer hisseler oldu. İlk 7 hisse arasında yer bulanların tamamı %48’nin üzerinde yıllık performans gerçekleştirdi.

30 hissenin getirisi enflasyonun altında kaldı

Gıda sektöründe yer alan 30 hisse yıllık performansta enflasyonun gerisinde kaldı. Aynı süre içinde fiyatı düşenler de oldu. Tat Gıda %27, Kayseri Şeker %38 ve Kristal Kola %52 oranında gerileyen hisseler oldu.

Gıda sektörü maliyet baskısı altında

Özsermaye kârlılığı açısından da zayıf bir tablo var. 37 şirketin yalnızca 12’si %20’nin üzerinde özsermaye kârlılığı elde edebildi. Bu durum, sektör genelindeki rekabet baskısını ve artan maliyetlerin etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Enflasyon baskısı küçük ölçekli şirketleri zorladı

Listedeki 37 şirketin büyük bir kısmı, artan enerji, ham madde ve lojistik maliyetleri nedeniyle negatif performans sergiledi. Özellikle küçük ölçekli gıda şirketleri, yüksek maliyetler karşısında rekabet gücünü kaybederek enflasyonun altında bir değişim oranıyla yılı kapattı. Gıda hisseleri BIST100 hisselerinin ortalama yıllık getirisinin de altında kaldı. Hisse bazında farklılıklar gözlenmekle birlikte, performansta gözlenen zayıf seyir yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini işaret ediyor.

ZEYNEP’E SOR

ORTA VADELİ Mİ, UZUN VADELİ Mİ?

Orta vadeli; esneklik, daha kısa bekleme süresi, trend analizi, farklı fırsatlar. Daha fazla takip ve işlem maliyeti, volatilite ve sürdürülebilirlik riski.

Uzun vadeli; bileşik getiri fırsatı, daha az stres, sürdürülebilir büyüme, düşük maliyet. Uzun bekleme, likidite sorunu, fırsatları kaçırma, objektiflik riski.

Alacağı gübre firmasından vazgeçti. Ancak dikey entegrasyonu tamamlamak istediği anlaşılıyor

Alarko Holding’in seracılıktan sonra gübre alanında da büyüme düşüncesi var mı? / Bayram Yücel

Bayram, seracılık Alarko Holding’in stratejik olarak önem verdiği bir alan. Sektöre yönelik ciddi bir yatırımı oldu. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Öte yandan holdingin iştirakleri arasında Alarko Gübre de bulunuyor. Bu itibarla tarım sektörüne yönelik dikey bir entegrasyon gerçekleştirme çabası olduğu anlaşılıyor. Söz konusu iştirak Şubat 2024’te Verim Gübre firmasını satın almak için girişimde bulundu. Hisse devri için gerekli şartların yerine gelmesi gerekiyordu. Aralık ayında yapılan açıklamadaysa anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Alarko’nun gübre alanında güçlenmek istediği anlaşılıyor.

Romanya’da önemli bir ihale aldı. Teslimatlar yıl içinde. Ayrıca Romanya’da fabrika kuracak

Otokar’ın Romanya’ya yönelik faaliyetlerini öğrenebilir miyim? Büyüme olanağı var mı? / Özgür Şener

Özgür, şirketler, yurt dışına açılarak hem gelirlerini hem de operasyonel risklerini azaltmayı tercih ederler. Otokar’ın da bu yönlü güçlü çalışmaları bulunuyor. Romanya’da kazandığı zırhlı araç ihalesiyle, yaklaşık 31 milyar TL değerinde önemli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma ile 2025’in son çeyreğinden itibaren teslimatlar başlayacak ve beş yıl içinde tamamlanacak. Bu gelişme firmanın yurt dışı gelirlerini sürdürülebilir şekilde artırmasına imkan verecek nitelikte olduğu gözleniyor. Diğer taraftan Otokar’ın Romanya’da üretim tesisi kurarak yerel üretim kapasitesini artırması, uzun vadede Avrupa’da rekabet gücünü artıracak.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün HGM Fonu hisselere yatırımda bulunarak yıllık %58 kazandırdı

HGM İkinci Hisse Senedi Fonu, yatırım portföyünün %82,18’ini hisseye, %17,82’sini yatırım fonuna ayırarak hisse yoğun bir strateji izliyor. Fon, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Sabancı Holding gibi önemli firmalara yaptığı yatırımlarla çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı oluşturmuş görünüyor. Toplam değeri 64 milyon TL olurken risk değeri 6 seviyesinde. Yıllık %57,59 getiri sağlayan Fon, enflasyon üstü bir getiri sergilerken geride kalan üç ayda da %22,88 oranında güçlü bir artış kaydetti. Fonun hisse senetlerine yoğunlaşan stratejisi, piyasada dalgalanmalara rağmen uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar için bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geniş portföy yapısı ve dengeli yönetimi ile HGM, piyasa koşullarına duyarlı ve risk alabilen yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunmakta.

TAHVİL

Emlak Katılım Varlık %37,02 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Katılım Varlık, vade başlangıcı 06.01.2025 olan kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 92.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %37, bileşik getirisi ise %37,02 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 364 gün vadeli olup ödeme tarihi 05.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %36,90 olacak.

%37 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 6 Ocak 2025 tarihli TLREFK 46,95 seviyesinde bulunuyor. Emlak Katılım Varlık’ın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %37 basit getiri oranı, TLREFK’nın 9,95 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDEVKS12633 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALTINAY SAVUNMA

Gerçekleştirdiği son üç anlaşma ile yıllık gelirinin %31’ine denk gelen bir gelir sağladı

Altınay Savunma, yakın zamanda aldığı yeni işleri yatırımcısı ile paylaşıyor. İştiraki Dasal Havacılık, İHA sistemleriyle alakalı 2.713.051 dolar tutarında yeni iş anlaşması imzaladı. Bağlı ortaklığı Taac Havacılık da hareket kontrol sistemlerine yönelik 10.020.424 dolarlık sözleşme imzaladı. Şirketin yakın tarihli yaptığı bir diğer açıklama ise 950.000 dolarlık doğal afetlerle alakalı görüntüleme sistemleri tedarikiyle ilgili. Firmanın son üç işte elde ettiği toplam tutar toplamda 13,7 milyon dolar oldu. Bu tutar 2023 yılı toplam gelirin %30,88’ine denk geliyor. Bu itibarla firma üç anlaşma ile oldukça önemli bir iş bağlantısı gerçekleştirmiş oldu. Altınay Savunma, 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise satışlarını %16 artırdı. Dönem sonunda da 114 milyon TL kâr açıkladı.

SASA

PTA tesisinde üretim başladı. Kademeli olarak üretim artacak ve normal üretime geçilecek

Sasa, Adana’daki yerleşkesinde 2021 yılında yatırımına başladığı PTA tesisi için önemli bir aşamaya geldi. Tesiste, üretim için gerekli ham madde tedarik süreçleri tamamlandı ve deneme üretimine başlandı. Şirket ilk deneme çıktılarının elde edildiğini yatırımcısıyla paylaştı. Üretim süreci testleri devam ederken, ölçümlerin hedeflenen değerlere ulaşmasıyla birlikte normal üretime geçilecek. Şirket, üretimi ocak ayı içerisinde kademeli olarak artırmayı ve kısa sürede tam kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu gelişmeyle birlikte Sasa, üretim kapasitesini artırarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket artan gelirle birlikte kârlılığını büyütmeyi hedefliyor. Dokuz aylık dönemde ise firma, satışlarını düşürürken dönem sonunda kâr açıkladı.

PAPİLON SAVUNMA

Bir kamu kurumundan sipariş aldı. Gelirini destekleyecek. Ancak kârlı yapıya da kavuşmalı

Papilon Savunma, yurt içinde faaliyet gösteren bir kamu kurumu için toplam kdv dahil 44.906.400 TL tutarında mal temini gerçekleştireceğini duyurdu. Sözleşme kapsamında teslim edilecek ürünlerin tamamı, Papilon’un kişi tespit cihazlarından oluşuyor. Teslimatların geçtiğimiz aralık sonu itibariyle tamamlanmış olması gerekiyor. Proje, firmanın kamu sektöründeki etkinliğini artırmasını destekleyecek. Hisselerin fiyatı ise Ocak 2021-Mayıs 2023 arası yatayda dalgalı bir seyir izledi. Mayıs 2023’te en düşük 1,97 TL’yi test ettikten sonra hareketlendi. Gerçekleştirdiği çıkışla birlikte Nisan 2024’te en yüksek 28,12 TL’ye kadar yükseldi. Zirvede yatay seyrin ardından gelen satışlarla yönünü aşağıya çevirdi. Şirketin zarar etmesi, hisse üzerinde önemli bir baskı unsuru.