  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin fiyatlarında düşüş! 1,5 ayın dibini gördü
Takip Et

Bitcoin fiyatlarında düşüş! 1,5 ayın dibini gördü

Kripto para birimi BTC dün %-2,95 değer kaydederek 110.135 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise BTC fiyatı 108 bin 700 dolara kadar geriledi ve 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Sabah saatlerinde BTC fiyatı, tepki alımları ile 110 bin dolara yaklaştı. Analistler, FED’den bu yıl 3 da faiz indirimi beklentisinin %33’e kadar düştüğüne dikkat çekerek, bunun piyasadaki momentumu düşürdüğünü aktarıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin fiyatlarında düşüş! 1,5 ayın dibini gördü
Takip Et

FED Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole’daki sempozyumda yaptığı konuşmada “Koşullar, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” ifadelerini kullanmış ve bu mesaj, faiz indirimi sinyali olarak algılanmıştı. Hisse senetleri yükselirken, ABD tahvil getirileri düşmüş; altın fiyatları ve kripto varlıklarda dikkat çeken primler yaşanmıştı.

Piyasada FED belirsizliği

Ancak piyasaların ilk tepki olarak gösterdiği iyimserlik, bu hafta yerini daha temkinli bir duruşa bıraktı. Analistler, gelecek ay FED’den çeyrek baz puanlık indirimin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini ancak sonraki 2 toplantıya dair belirsizliklerin devam ettiğini aktararak, bu durumun piyasaları rahatsız ettiğini belirtiyor.

1,5 ayın dibini gördü

Piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında ABD borsaları haftaya düşüşle başladı. Wall Street endekslerinde gerileme %-0,22 - %-0,77 arasında gerçekleşti. Kripto varlıklarda ise daha hızlı düşüşler dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %-2,95 değer kaybeden Bitcoin 110.135 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise BTC 108 bin 700 dolara kadar gerileyerek 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından BTC, sabah saatlerinde tepki alımları ile yeniden 110 bin dolara yaklaştı.

Ethereum sert düştü

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum’da ise daha sert kayıplar yaşandı. Dünkü işlemlerde ETH fiyatı %-8,40 geriledi ve 4.380 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ETH fiyatı 4.425 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İndirim beklentisi düşük

Analistler, FED’den bu yıl gerçekleşecek 3 toplantıda da faiz indirimi beklentisinin %33 olarak düşük bir oranda fiyatlandığına dikkat çekerek, “Daha hızlı bir gevşemeye şüpheyle yaklaşanlar, tarife kaynaklı enflasyona endişeleri ve istihdam piyasasında yavaşlamaya rağmen, ekonominin güçlü görünümüne yoğunlaştırıyor” ifadelerini kullanıyor. Morgan Stanley analistleri de faiz indirimine fazla güvenmemeleri konusunda yatırımcıları uyararak; ekonomide durgunluk belirtilerinin görülmediğini ve faiz indirimi döngüsünün sığ olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarıyor.

Gözler Hakem Kurulu'nda: Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacakGözler Hakem Kurulu'nda: Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacakEkonomi
Benzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminlerMeteoroloji il il açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminlerGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Kripto Para
Bitcoin fiyatları 6 haftanın dibini gördü!
Bitcoin fiyatları 6 haftanın dibini gördü!
Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
Dikkat! Bitcoin'e sert düzeltme gelebilir
Dikkat! Bitcoin'e sert düzeltme gelebilir
Bitcoin fiyatları gerilemeye devam ediyor
Bitcoin fiyatları gerilemeye devam ediyor
Bitcoin altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı
Bitcoin altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı
Kripto yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!
Kripto yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!