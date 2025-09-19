Grvt, gizlilik odaklı onchain finans için 19 milyon dolar yatırım aldı

Wall Street, blok zinciri teknolojisini benimserken, küresel finansta yeni bir sayfa on-chain olarak yazılıyor. Bu yılın Ağustos ayında, Ethereum’un on-chain işlem hacmi 320 milyar doları aşarak 2021’in ortalarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Araştırmalar ayrıca, Merkeziyetsiz Finans (DeFi) sektörünün 2025’teki 323,6 milyar dolardan 2034 yılına kadar 15 trilyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

Ancak, merkeziyetsiz platformlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle bu potansiyel henüz tam olarak hayata geçirilebilmiş değil.

Grvt dönüşüm gerçekleştirecek

Grvt’nin sektördeki dönüşümü gerçekleştirerek ve konumunu güçlendirerek, gizlilik açıkları, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve erişilebilirlik gibi uzun süredir çözülemeyen sorunları ele alarak zincir üzerindeki parçalı finans ekosistemini dönüştürme misyonunu hızlandıracak.

GRVT CEO ve Kurucu Ortak Hong Yea şunları anlattı: “Zincir üzerindeki finans, kullanıcıları sömürüye açık hale getiren gizlilik boşlukları nedeniyle geride kaldı. Grvt olarak, ZK teknolojisiyle güçlendirilmiş, gizlilik odaklı, ölçeklenebilir ve güvenilir bir DEX inşa ediyoruz. Bu, açık ve güvenli bir finans dünyasının temelini oluşturacak.”

Yatırım turuna, GRVT’nin teknoloji ortağı ZKsync ve Abu Dhabi’nin egemen varlık fonu tarafından desteklenen, daha önce borsa için stratejik yatırım turuna liderlik etmiş olan Further Ventures ortak liderlik etti.

Further Ventures’in Yönetici Ortak olan Faisal Al Hammadi şöyle konuştu: “Abu Dabi’den dünyaya uzanan yeni nesil finansal altyapıları desteklemeye kararlıyız. Grvt’nin sıfır bilgi kanıtları kullanımı, kurumsal ölçekte pazarları güvence altına alabilecek en ileri kriptografi örneğini temsil ediyor.”

EigenLayer olarak bilinen, blok zinciri uygulamaları için doğrulanabilir bir bulut platformu olan EigenCloud ve 500 Global de öne çıkan yatırımcılar arasında yer aldı. GRVT ekibi, toplanan fonların büyük çoğunluğunun ürün geliştirme ve mühendislik çalışmalarına ayrılacağını belirtti.

Eigen Labs CEO’su Sreeram Kannan ise Grvt’nin veri ve hesaplama arasındaki darboğazı aşmak için çığır açan çözümler sunduğunu belirterek “Güçlü ekipleri ve vizyonlarıyla zincir üstü finansı bulut ölçeğine taşımaya hazırlar.” dedi.

Yatırımın büyük bölümü, aktif traderlar ve pasif yatırımcılar için tasarlanmış çok yönlü ürün stratejisini hızlandırmak için kullanılacak.