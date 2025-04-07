Kripto para piyasası çöktü: Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş!

ABD'de Başkan Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifeler ve Çin'den gelen jet hızında yanıtın ardından S&P 500 başta olmak üzere borsalarda tarihi kayıplar meydana gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından beklentilerin aksine güçlü bir performans sergileyen bitcoin ve kripto para piyasaları daha fazla dayanamadı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10’luk sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1601 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan ethereumda satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

Bitcoin 80 bin doların altına indi

Piyasanın lideri bitcoin de sert düşüşten nasibini aldı. Bitcoin fiyatı yüzde 5'lik bir geri çekilmenin ardından 78882 doları gördü. Bitcoin fiyatı şu sıralar 79540 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Altcoinler dibi gördü

Bitcoin ve ethereum fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından altcoinlerin neredeyse tamamı ortalama yüzde 10'luk kayıplar verdi. Market hacmi en büyük coinler arasında yer alan XRP'nin fiyatı 2 doların altına gerilerken, Solana ise 107 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 satte en çok değer kaybeden coinler arasında yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 2 doların altına indi.