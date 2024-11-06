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ABD seçimlerinde sürpriz: Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı

ABD'de başkanlık seçimleri devam ederken, Virginia eyaletinden CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Eski CHP liderinin isminin yazdığı oy pusulası sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi
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ABD seçimlerinde sürpriz: Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı
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ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma süreci devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir oy pusulası dikkat çekti. Virginia eyaletinde bir seçmenin oy pusulasında CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ettiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına esprili yorumlar da peş peşe geldi. Bir kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile beraber "Öndeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Başka bir kullanıcı ise paylaşımın altına, "Kamala Kilicdaroglou" yazdı.

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