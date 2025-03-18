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Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 10 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu
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Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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