Bloomberg: Erdoğan nisan sonunda Trump ile görüşmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme için randevu arayışı içinde olduğu bildirildi.

Bloomberg News'in, ismini vermediği, konu hakkında bilgi sahibi Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, görüşmenin nisan ayı sonlarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Haberde, Ankara'nın Ukrayna'dan Suriye'ye bölgedeki ihtilafların çözümünde daha büyük bir rol arayışında olduğa ve Erdoğan'ın bölgesel istikrar için ABD ile yakın ilişkileri çok önemli gördüğüne işaret edildi.

Reuters haber ajansı, Erdoğan-Trump görüşmesi olasılığı konusunda Türk Cumhurbaşkanlığının da Beyaz Saray'ın da bir yorumda bulunmadığını aktardı.

Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti

Erdoğan, pazar günü Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımları desteklediklerini belirtmiş, ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanması ve yeni yönetimin işlevsel kılınması için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapmıştı.

Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini belirterek savunma sanayisi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu ifade etmişti.