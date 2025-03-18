Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti.

"Hakkınızı helal edin"

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."

Annesinin yanına defnedilecek

Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen Yeşilçam yıldızı annesi Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.