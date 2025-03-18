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Tanyeli'nin cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin cenaze töreni programı belli oldu. Cenaze ile ilgili bilgileri eşi sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi
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Tanyeli'nin cenaze programı belli oldu
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Uzun süredir pankreas kanser tedavisi gören ve son hafta entübe edilen Tanyeli, 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı.

Sünneli yaptığı açıklamada, "Sevgilim Eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirliyikuyu Camiinde kılınacak ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Doğum gününü kutlamıştı

15 Ocak doğumlu Tanyeli, doktorundan izin alarak doğum gününü kutlamıştı.

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" notunu düşmüştü.

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