  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'li isim yanıtladı: Kabinede değişiklik olacak mı?
Takip Et

AK Parti'li isim yanıtladı: Kabinede değişiklik olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresi sürecinde kabine değişikliği olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Kandemir, "Eski isimler yeniden gelebilir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'li isim yanıtladı: Kabinede değişiklik olacak mı?
Takip Et

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresi'ne günler kala kulis bilgileri gelmeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Kabinede değişim olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kandemir, kabinede değişiklik olacağına dair iddialara şu şekilde yanıt verdi: 

"Bizim değişimden kastımız isimlerin değişimi değil. Değişimden kastımız hayatın olağan akışı içerisinde AK Parti geleneğine de uygun bir şekilde tecrübeli ve genç arkadaşlarımızın birlikte yeniden ekiplerini tazeledikleri, belki daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın tekrar göreve davet edildikleri ama hep bir dinamizm içerisinde yeni bir siyaset dili- yöntemi inşa etmek demek. Hem illerimizde hem ilçemizde hem de büyük kongremizdeki değişimleri sadece vitrindeki değişimler üzerinden okunmasını istemeyiz. Daha geniş perspektiften bakıyoruz bu meseleye. Yeni arkadaşlarla kadromuzu zenginleştiriyoruz. Varsa yorulanlar bir miktar kendilerini demlendiriyorlar. Yine görevlerini yapmaya devam ediyorlar.

"Eski isimler yeniden gelebilir"

Eski isimler yeniden gelebilir. AK Parti'nin en büyük gücü, 22 senelik iktidarında dünya siyasal hayatında en tecrübeli, kritik zamanları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Bu bizim zenginliğimiz, gücümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri bu. Cumhurbaşkanımızın burada nasıl bir kadro kuracağını, nasıl bir Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için nasıl bir enerji üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Halihazırda zaten çok güçlü bir hükümetimiz, işini çok iyi yapan bakanlarımız ve gerçekten de çok çalışkan bir kabinemiz var zaten. Takdir genel başkanımızın onu biz bilemiyoruz. AK Parti kadrolarında küsme göremezsiniz. İl kongrelerimizde görevi devreden de devralan da coşkuludur. Bizim gücümüz bu."

Kulis: Erdoğan, Efkan Ala ile toplantı yaptı! Partinin yeni yönetimi belirlendiKulis: Erdoğan, Efkan Ala ile toplantı yaptı! Partinin yeni yönetimi belirlendiGündem
Kulis: Kabine değişikliği için haziran ayı beklenecekKulis: Kabine değişikliği için haziran ayı beklenecekGündem
Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecekKulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecekGündem
Kulis: Kongrede cumhurbaşkanının doğum günü kutlanacak, Erdoğan imzalı saatler hediye edilecekKulis: Kongrede cumhurbaşkanının doğum günü kutlanacak, Erdoğan imzalı saatler hediye edilecekGündem
Gündem
İlkokulda öğretmene silahlı saldırı! 3 el ateş etti
İlkokulda öğretmene silahlı saldırı! 3 el ateş etti
Ünlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklama
Ünlü dönerciye FETÖ operasyonu sonrası Galatasaray'dan kritik açıklama
Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a tepki: Hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a tepki: Hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Diyarbakır'da 75 hastanın sağlam kemiğine platin taktılar
Diyarbakır'da 75 hastanın sağlam kemiğine platin taktılar
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: 15 yıl hapsi isteniyor
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: 15 yıl hapsi isteniyor