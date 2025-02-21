AK Parti'li isim yanıtladı: Kabinede değişiklik olacak mı?

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresi'ne günler kala kulis bilgileri gelmeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Kabinede değişim olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kandemir, kabinede değişiklik olacağına dair iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Bizim değişimden kastımız isimlerin değişimi değil. Değişimden kastımız hayatın olağan akışı içerisinde AK Parti geleneğine de uygun bir şekilde tecrübeli ve genç arkadaşlarımızın birlikte yeniden ekiplerini tazeledikleri, belki daha önce görev yapmış arkadaşlarımızın tekrar göreve davet edildikleri ama hep bir dinamizm içerisinde yeni bir siyaset dili- yöntemi inşa etmek demek. Hem illerimizde hem ilçemizde hem de büyük kongremizdeki değişimleri sadece vitrindeki değişimler üzerinden okunmasını istemeyiz. Daha geniş perspektiften bakıyoruz bu meseleye. Yeni arkadaşlarla kadromuzu zenginleştiriyoruz. Varsa yorulanlar bir miktar kendilerini demlendiriyorlar. Yine görevlerini yapmaya devam ediyorlar.

"Eski isimler yeniden gelebilir"

Eski isimler yeniden gelebilir. AK Parti'nin en büyük gücü, 22 senelik iktidarında dünya siyasal hayatında en tecrübeli, kritik zamanları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Bu bizim zenginliğimiz, gücümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri bu. Cumhurbaşkanımızın burada nasıl bir kadro kuracağını, nasıl bir Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için nasıl bir enerji üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Halihazırda zaten çok güçlü bir hükümetimiz, işini çok iyi yapan bakanlarımız ve gerçekten de çok çalışkan bir kabinemiz var zaten. Takdir genel başkanımızın onu biz bilemiyoruz. AK Parti kadrolarında küsme göremezsiniz. İl kongrelerimizde görevi devreden de devralan da coşkuludur. Bizim gücümüz bu."