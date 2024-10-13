AK Parti'nin acı günü! Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından "Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:
"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.
Teşkilatımızın başı sağolsun."