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AK Parti'nin acı günü! Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Haber Merkezi
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AK Parti'nin acı günü! Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından "Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Teşkilatımızın başı sağolsun."

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