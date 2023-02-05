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Ankara'da okullar bir gün tatil edildi

Ankara'da okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün (6 şubat) tatil edildi.

Haber Merkezi
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda kar tatili haberleri art arda gelmeye devam ediyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkent'te okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Vali Şahin sosyal medya hesaplarından şu ifadeyi kullandı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."

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