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Avcılar'da aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

Haber Merkezi
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Avcılar'da aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
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Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

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