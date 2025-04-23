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Aydın'da şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı

Aydın hayvan pazarının bölgede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Aydın'da şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı
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Aydın Kasaplar ve Celepler Odası'nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, "Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar mahallesinde şap hastalığı vakası görüldüğünü bu nedenle Aydın Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürülüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.

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