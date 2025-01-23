Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada "tanık" sıfatıyla savcılığa ifade veren oyuncu Nedim Saban, herhangi bir menajerlik ve yapım şirketiyle arasında sözleşme olmadığını, Ayşe Barım'la 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.

Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi.

Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.

Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", Deniz Işın "mağdur" olarak ifade vermişti.