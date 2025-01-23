  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Nedim Saban, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmesiyle kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını, bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatlarının oldukça yükseldiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Nedim Saban'ın ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada "tanık" sıfatıyla savcılığa ifade veren oyuncu Nedim Saban, herhangi bir menajerlik ve yapım şirketiyle arasında sözleşme olmadığını, Ayşe Barım'la 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.

Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi.

Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.

Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", Deniz Işın "mağdur" olarak ifade vermişti.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Banu Alkan hastaneye kaldırıldıBanu Alkan hastaneye kaldırıldıGündem
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Gündem
Fatih Portakal'dan Akşener iddiası: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti'Fatih Portakal'dan Akşener iddiası: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti'Gündem

 

Gündem
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama
Cezaevinden kaçtı, karısını öldürdü! 48 suç kaydı vardı, dere yatağında yakalandı
Cezaevinden kaçtı, karısını öldürdü! 48 suç kaydı vardı, dere yatağında yakalandı
Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda! Son yolculuğa uğurlanıyorlar
Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda! Son yolculuğa uğurlanıyorlar
Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'
Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'
Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
DEM Parti İmralı heyeti 13.30'da yazılı açıklama yapacak
DEM Parti İmralı heyeti 13.30'da yazılı açıklama yapacak