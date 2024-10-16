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Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyeleri; 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705’inin asayiş, 1184'ünün terör olduğu belirlendi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Son iki haftada siber devriyeleri 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.

Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705’inin asayiş, 1184'ünün terör, 383'ünün güvenlik, 84'ünün siber, 95'inin narkotik, 70'inin kaçakçılık ve 497'sinin diğer suç türleri olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya, "sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" açıklamasını yaptı.

Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermenin altını çizen Yerlikaya, "Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" dedi.

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