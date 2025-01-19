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Bakan Yumaklı'dan 'Eslem Teker' açıklaması: Neden olanlar hesap verecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı'dan 'Eslem Teker' açıklaması: Neden olanlar hesap verecek
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eslem Teker'in ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Başıboş köpeklerin toplatılmasını içeren kanun görüşülürken tepki için Mecls’e gelmeyen DEM Part, düzenleme çıktıktan sonra kanuna uymayacaklarını duyurdu. DEM ‘l Yüksekova Belediyesi görevini yapmadı. 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin pençe ve dişleri arasında can verdi. Savcılık soruşturma açtı.

"Hesabını elbet verecekler"

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı." ifadelerini kullanan Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle:

"Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır.

Eslem kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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