Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: Ekipler sevk edildi
Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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İstanbul Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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