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Boykot edilen DBL Entertainment sahibi: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı sonrası konserlere yönelik boykot çağrılarının ardından, şirket tüm projelerden çekildiğini açıkladı. Dünyaca ünlü grup Muse, konserini 2026'ya erteledi. Özkan, pişman olduğunu belirterek, "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım" dedi.

Haber Merkezi
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Boykot edilen DBL Entertainment sahibi: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı "boykot" çağrıları, kültür-sanat etkinliklerini düzenleyen DBL Entertainment’a da yansıdı. DBL Entertainment’ın başındaki isim Abdülkadir Özkan, projelerin tamamından çekildiklerini duyurdu.

"Bin pişmanım, linç yiyorum"

Özkan, Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada, "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linç edilmiş biriyim" dedi.

"Barışlar gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim" ifadesini kullanan Özkan, şunları söyledi: "Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”

Ne oldu?

Özkan, CHP Genel Başkanı Özel’in Espressolab markasına yönelik "boykot" çağrısına katılan gençlere “vatan haini” demiş ve Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babasını da paylaşımlarında hedef göstermişti.

Özkan’ın sahibi olduğu DBL Entertainment’ın Türkiye’deki en büyük organizasyonları arasında Muse’un 11 Haziran’daki ve Robbie Williams’ın 7 Ekim’deki İstanbul konserleri yer alıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Muse ve Robbie Williams’a çağrılar yaparak, şirketin siyasi tutumuna dikkat çekti ve konserlerin iptal edilmesini talep etti. 

Muse konserini 2026'ya erteledi

Muse X hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2025’teki İstanbul konserlerini 2026’ya ertelediklerini duyurdu.

Ayrıca Türkiye’ye konser için gelmesi planlanan Norveçli müzisyen Ane Brun da boykot çağrılarından sosyal medya aracılığıyla haberdar edildi. Brun, hayranlarından gelen çağrıları dikkate alarak konserini iptal ettiğini duyurdu.

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