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Burdur'daki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

Burdur'da öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon kazısında insan kemikleri çıktı.

Haber Merkezi
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Burdur'daki kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesi ve kanalizasyon çalışması için kazı yapıldı.

Kanal açan işçilerin, kemik ve kafatası bulması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada birden fazla insan kemiğine ulaştı.

Eski Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği değerlendirilen alanda, Burdur Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ekiplerince inceleme yapılacak.

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