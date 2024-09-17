Cinayette yeni iddia: Narin'in amcasının aracında ağabeyi Enes de var mıydı? Diğer iki genç nerede?

Gazeteci Tolga Şardan, Narin Güran'ın evde "görmemesi gereken bir tabloyla" karşılaştığını ve bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran'ın da olduğunu yazdı. İddiaya göre Narin Güran'ı ağabeyi Enes Güran'ın ahırda boğarak öldürdü. Narin'i cansız bedeni Salim Güran'ın aracıyla taşındı. Şardan'ın yazdığına göre araçta 3 genç vardı, 2'sinin nerede olduğu bilinmiyor.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanırken cinayete ilişkin dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, "Narin'in cesedinin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken, araçta üç gencin bulunduğu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediğini" yazdı.

Tolga Şardan'ın aktardığı iddiaya göre, Narin 20 Ağustos'ta eve geldi ve "görmemesi gereken bir tabloyla" karşılaştı. Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

Şardan, "söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu"nu ifade etti.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken bazı yeni bilgilere ulaştım.

Bunlardan ilki, Narin'in cesedinin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken, araçta üç gencin bulunduğu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediği…

İddiaya göre; Narin Güran, 20 Ağustos'ta köyün camisindeki Kuran kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin'in camideki son saatleri soruldu.

Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı.

Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı.

Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı.

Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin'e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi.

Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı.

Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti.

Bu sırada Narin'in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi.

Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı.

Bundan sonrası henüz bilinmiyor.

Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu!"