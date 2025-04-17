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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı ölüm yıl dönümünde minnetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 32. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı ölüm yıl dönümünde minnetle andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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