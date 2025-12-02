Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitim ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayarak mesleklerine ilk adımlarını atan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz genelinde toplam 25 bin 449 hakim ve cumhuriyet savcısı görev yapıyor, 9 bin 812'sini kadın mensuplarımızın teşkil etmesini önemli buluyorum. Dereceye giren 8 genç arkdaşımızdan 5'inin kadın olması da takdire şayandır. Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıbından kurtulduk, önlerindeki engelleri kaldırdıkça kadınlar daha görünür olmaya başladı. Bazı çevrelerin bu değişime ayak uyduramadığını görüyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri teessüfle takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Belki biraz hazım problemi çekilecek ancak yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek.

"Mücadelenin en büyüğü adalet uğruna yapılandır"

Memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Adalet için, adaletin tecellisi için, aklı, kalbi hür vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Mücadelenin en büyüğü adalet uğruna yapılandır. Adalet neferleri olarak siz bunun kalbindesiniz. Önünüze gelecek her dosyanın içine en az 1 insanın hikayesi, istikbali ve hayalleri olduğunu unutmayın. Bugünden itibaren yüksek hassasiyetlerle yerine getireceğinize inanıyorum.

"Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık"

Adalet devlet ve toplum düzenimizin miğferidir. Memlekette huzurun baştaşı adalettir. Adaleti de mülkün temeli olarak kabul ediyoruz. Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları, reformları bu alanda hayata geçirdik. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız birazdan çekeceğimiz kurayla 26 bin 803'e ulaşacak. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık. Avrupa Konseyi raporlarına göre idari mahkemelerinde dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, İtalya'da 574 gündür. Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir.

"Hakim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşme endişesidir"

Hakimler, savcılar yanılgı nedir bilmeyen hakikat avcıları da değildir. Akıl bilgiden beslenmeli, vicdan önyargıları reddetmelidir. Yargının kendinin doğal mecrasında işleyişine herkesin saygı duyması gerekiyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan üslübun olduğu görünüyor. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşme endişesidir. Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanlar yargı mensuplarını tartışmaların içine çekerek yargıyı kendileri siyasallaştırıyor. Hukuk devletini kurmak sadece adalet mensubunun değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Hukukun önünde herkes eşittir. Adalet ve hukuk sadece mahkemenin kararları değil herkesin adalete sahip çıkmasıyla sağlanabilir. Genç hukukçularımızın meslek hayatları boyunca ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum."