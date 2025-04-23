Deprem sonrası İstanbul'da trafik adeta kilitlendi!

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı ulaşmadığını açıkladı.

Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı

Panik halinde araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğa sebep oldu. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.