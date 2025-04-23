  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Deprem sonrası İstanbul'da trafik adeta kilitlendi!
Takip Et

Deprem sonrası İstanbul'da trafik adeta kilitlendi!

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte trafik adeta kilitlendi. İBB CepTrafik verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deprem sonrası İstanbul'da trafik adeta kilitlendi!
Takip Et

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı ulaşmadığını açıkladı.

Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı

Panik halinde araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğa sebep oldu. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildiCüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildiGündem

 

Deprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyorDeprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyorGündem

 

Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!Gündem

 

Gündem
İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok