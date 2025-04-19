Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de biraraya geldi. Görüşmede, IKBY ile ilişkilerimiz ele alınarak, işbirliğimizi her alanda daha da ilerletme yönündeki müşterek irade teyit edildi." denildi.