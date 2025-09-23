  1. Ekonomim
Efsane otel yıkıldı! Bilderberg toplantısından, Yeşilçam yıldızlarına önemli isimleri ağırlamıştı

Bilderberg toplantılarından Yeşilçam yıldızlarına önemli isimleri ağırlayan İstanbul'un ikonik oteli Çınar, 66 yıllık serüvenin ardından yıkıldı.

Efsane otel yıkıldı! Bilderberg toplantısından, Yeşilçam yıldızlarına önemli isimleri ağırlamıştı
Türkiye’nin otelcilik tarihinde yerli sermayeyle inşa edilen ilk 5 yıldızlı oteli olan Çınar Otel’in yıkımına başlandı. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alınan tarihi otelin yıkımı havadan görüntülendi.

Birçok önemli ismi ağırlamıştı

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Yeşilköy'deki Çınar Otel, 1958 yılında hizmete giren ve hem yerli hem de yabancı birçok önemli ismi ağırlayan bir mekan olarak hafızalara kazınmıştı.

Efsane otel yıkıldı! Bilderberg toplantısından, Yeşilçam yıldızlarına önemli isimleri ağırlamıştı - Resim : 1

Bilderberg’den Yeşilçam’a ev sahipliği yaptı

1959 yılında dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı 8. Bilderberg Toplantısı'na ev sahipliği yaparak uluslararası alanda da adından söz ettiren otel, özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda seçkin kesimin ve futbol kulüplerinin en popüler tercihlerindendi. Ayrıca sayısız Yeşilçam filmine sahne olan otel, Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan'ın 10 Ocak 1967'deki evliliğine de şahitlik etmişti.

Özbek bir aile tarafından satın alındı

80'li yıllardan sonra popülerliği azalan otel, 50. yılını kutlamak amacıyla iki yıllık bir restorasyon sürecinden geçse de son olarak İngiltere'de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı ve yıkım kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan otel, özellikle Yeşilköy sakinleri için büyük bir manevi değere sahip.

İkonik otellerden bir tanesiydi

Mahalle sakinlerinden Asena Asal, Çınar Otel'in yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Buranın ikonik otellerinden bir tanesiydi burası. Yıkılması bizim için çok üzücü oldu. Gerçekten çocukluğumuzun geçtiği ve çok değerli bir oteldi. Yerine ne yapılacak biz de bilmiyoruz ama onun yeri dolmayacak orası kesin" dedi.

İstanbul'un simgelerinden biriydi

30 yıldır Yeşilköy'de esnaflık yapan Seragan Hicazoğlu ise otelin bölge için önemine vurgu yaparak, "Çınar Otelimiz çok güzeldi, Yeşilköy'ün simgesiydi. Burası tarihi bir yerdi" diye konuştu.

