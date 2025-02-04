Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem: İzmir de sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale'de de hissedildi.

Ege denizinde 754'ün üzerinde deprem kaydedildi

(AFAD) verilerine göre, 26 Ocak'tan Ege Denizi'nde 754'ün üzerinde deprem kayıtlara geçti. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.