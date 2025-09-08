  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı: Bu mesele artık memleket meselesidir
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı: Bu mesele artık memleket meselesidir

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamasında "Bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı: Bu mesele artık memleket meselesidir
Takip Et

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir" diyen İmamoğlu, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum.

Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?

Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin.

Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir."

Gürsel Tekin: Saat 12:30 gibi CHP İl Başkanlığı'nda olacağımGürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek mi?Gündem
CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildikCHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildikGündem
Özgür Özel Bakan Yerlikaya'ya seslendi: İnsanları sokağa şiddete davet etmiyoruz, evimizin önünden çekilinÖzgür Özel Bakan Yerlikaya'ya seslendi: İnsanları sokağa şiddete davet etmiyoruz, evimizin önünden çekilinGündem
Gündem
İzmir'de polis merkezine saldırı! Saldırgan hastanede öldü
İzmir'de polis merkezine saldırı! Saldırgan hastanede öldü
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İleride ders kitaplarına "darbeci" olarak geçeceksin
Özel'den Erdoğan'a: İleride ders kitaplarına "darbeci" olarak geçeceksin
İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırı anı kamerada!
İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırı anı kamerada!
İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Gürsel Tekin: Saat 12:30 gibi CHP İl Başkanlığı'nda olacağım
Gürsel Tekin: Saat 12:30 gibi CHP İl Başkanlığı'nda olacağım
CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik
CHP'li Sevgi Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik